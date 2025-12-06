Concours de pétanque pour le Téléthon RABASTENS-DE-BIGORRE Rabastens-de-Bigorre

Concours de pétanque pour le Téléthon

L’USR Pétanque de Rabastens-de-Bigorre organise un concours de pétanque en doublette.

Une occasion unique pour les passionnées de pétanque de s’affronter dans une ambiance conviviale et compétitive !

Engagement 6€/équipe, les bénéfices seront reversés au profit du Téléthon.

Concours en 4 parties

Tir de précision en fil rouge.

+33 6 13 08 45 41 stephane.barutot@orange.fr

English :

The USR Pétanque de Rabastens-de-Bigorre organizes a double pétanque competition.

A unique opportunity for pétanque enthusiasts to compete in a friendly and competitive atmosphere!

Entry fee 6?/team, with profits going to the Telethon.

4-part competition

Precision shooting.

German :

Der USR Pétanque de Rabastens-de-Bigorre organisiert einen Pétanque-Wettbewerb im Doppelpack.

Eine einmalige Gelegenheit für leidenschaftliche Pétanque-Spielerinnen, sich in einer geselligen und wettbewerbsorientierten Atmosphäre zu messen!

Der Erlös kommt dem Telethon zugute.

Wettbewerb in vier Teilen

Präzisionsschießen als roter Faden.

Italiano :

L’USR Pétanque de Rabastens-de-Bigorre organizza una doppia gara di pétanque.

Un’opportunità unica per gli appassionati di pétanque di competere in un’atmosfera amichevole e competitiva!

Quota di iscrizione: 6 euro a squadra, il cui ricavato sarà devoluto a Telethon.

Gara in 4 parti

Il tema principale è il tiro di precisione.

Espanol :

La USR Pétanque de Rabastens-de-Bigorre organiza una doble competición de petanca.

¡Una oportunidad única para que los aficionados a la petanca compitan en un ambiente amistoso y competitivo!

Precio de inscripción: 6 euros por equipo, y todos los beneficios se destinarán al Teletón.

Competición en 4 partes

Tiro de precisión como tema principal.

