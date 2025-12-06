Concours de pétanque pour le Téléthon RABASTENS-DE-BIGORRE Rabastens-de-Bigorre
Concours de pétanque pour le Téléthon
RABASTENS-DE-BIGORRE Halle couverte Rabastens-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
L’USR Pétanque de Rabastens-de-Bigorre organise un concours de pétanque en doublette.
Une occasion unique pour les passionnées de pétanque de s’affronter dans une ambiance conviviale et compétitive !
Engagement 6€/équipe, les bénéfices seront reversés au profit du Téléthon.
Concours en 4 parties
Tir de précision en fil rouge.
RABASTENS-DE-BIGORRE Halle couverte Rabastens-de-Bigorre 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 13 08 45 41 stephane.barutot@orange.fr
English :
The USR Pétanque de Rabastens-de-Bigorre organizes a double pétanque competition.
A unique opportunity for pétanque enthusiasts to compete in a friendly and competitive atmosphere!
Entry fee 6?/team, with profits going to the Telethon.
4-part competition
Precision shooting.
German :
Der USR Pétanque de Rabastens-de-Bigorre organisiert einen Pétanque-Wettbewerb im Doppelpack.
Eine einmalige Gelegenheit für leidenschaftliche Pétanque-Spielerinnen, sich in einer geselligen und wettbewerbsorientierten Atmosphäre zu messen!
Der Erlös kommt dem Telethon zugute.
Wettbewerb in vier Teilen
Präzisionsschießen als roter Faden.
Italiano :
L’USR Pétanque de Rabastens-de-Bigorre organizza una doppia gara di pétanque.
Un’opportunità unica per gli appassionati di pétanque di competere in un’atmosfera amichevole e competitiva!
Quota di iscrizione: 6 euro a squadra, il cui ricavato sarà devoluto a Telethon.
Gara in 4 parti
Il tema principale è il tiro di precisione.
Espanol :
La USR Pétanque de Rabastens-de-Bigorre organiza una doble competición de petanca.
¡Una oportunidad única para que los aficionados a la petanca compitan en un ambiente amistoso y competitivo!
Precio de inscripción: 6 euros por equipo, y todos los beneficios se destinarán al Teletón.
Competición en 4 partes
Tiro de precisión como tema principal.
