Concours de pétanque pour tous Châtelneuf
Concours de pétanque pour tous Châtelneuf dimanche 26 juillet 2026.
Châtelneuf
Concours de pétanque pour tous
Châtelneuf Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 13:30:00
fin : 2026-07-26 22:30:00
Date(s) :
2026-07-26
Ouvert à tous, en doublettes mixtes Buffet, buvette, tombola. Inscriptions dès 13 h 30. .
Châtelneuf 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 85 82 88
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English : Concours de pétanque pour tous
L’événement Concours de pétanque pour tous Châtelneuf a été mis à jour le 2026-06-10 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
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