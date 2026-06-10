Concours de pétanque pour tous Châtelneuf dimanche 26 juillet 2026.

Châtelneuf

Concours de pétanque pour tous

Châtelneuf Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 13:30:00

fin : 2026-07-26 22:30:00

Date(s) :

2026-07-26

Ouvert à tous, en doublettes mixtes Buffet, buvette, tombola. Inscriptions dès 13 h 30. .

Châtelneuf 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 85 82 88

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English : Concours de pétanque pour tous

L’événement Concours de pétanque pour tous Châtelneuf a été mis à jour le 2026-06-10 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA