CONCOURS DE PETANQUE – Prades-sur-Vernazobre 14 juin 2025 07:00

Hérault

CONCOURS DE PETANQUE Prades-sur-Vernazobre Hérault

Début : 2025-06-14

fin : 2025-06-14

2025-06-14

Concours de pétanque

15 h 00 concours de pétanque en doublette

19h00 apéritif

20h45 repas

Menu à 17,50 euros

Tarif et menu spécial enfants

Organisé par le comité des fêtes

Repas

Salade du chef

Seiches à la rouille

Fromage -dessert

2 verres de vin

réservation au 07 61 58 67 41 et règlement avant le 12/06

Concert Les Rats Cordés chansons françaises revisitées

Prades-sur-Vernazobre 34360 Hérault Occitanie +33 7 61 58 67 41

English :

Petanque competition

3:00 pm: pétanque doubles competition

7:00 pm: aperitif

8:45pm: dinner

Menu at 17.50 euros

Special price and menu for children

Organized by the Comité des fêtes

Meal

Chef’s salad

Cuttlefish à la rouille

Cheese and dessert

2 glasses of wine

reservation on 07 61 58 67 41 and payment before 12/06

Concert by Les Rats Cordés French songs revisited

German :

Petanque-Wettbewerb

15.00 Uhr: Petanque-Wettbewerb im Doppelpack

19.00 Uhr: Aperitif

20.45 Uhr: Essen

Menü zu 17,50 Euro

Spezielle Preise und Menü für Kinder

Organisiert von dem Festkomitee

Mahlzeit

Salat des Küchenchefs

Tintenfisch in Rostbraten

Käse -Dessert

2 Gläser Wein

reservierung unter 07 61 58 67 41 und Zahlung vor dem 12/06

Konzert Les Rats Cordés französische Chansons in neuem Gewand

Italiano :

Gara di petanque

ore 15.00: gara di doppio di pétanque

19.00: aperitivo

ore 20.45: pasto

Menu a 17,50 euro

Prezzo speciale e menu per bambini

Organizzato dal Comitato delle feste

Pasto

Insalata dello chef

Seppie con salsa rouille

Formaggio e dessert

2 bicchieri di vino

prenotazione allo 07 61 58 67 41 e pagamento entro il 12/06

Concerto di Les Rats Cordés canzoni francesi rivisitate

Espanol :

Competición de petanca

15.00 h: competición de dobles de petanca

19.00 h: aperitivo

20.45 h: comida

Menú a 17,50 euros

Precio y menú especiales para niños

Organizado por el Comité des fêtes

Comida

Ensalada del chef

Sepia con salsa rouille

Queso y postre

2 copas de vino

reserva en el 07 61 58 67 41 y pago antes del 12/06

Concierto de Les Rats Cordés canciones francesas revisitadas

