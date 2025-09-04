Concours de pétanque Parking de l’école Prémanon

Concours de pétanque Parking de l’école Prémanon jeudi 4 septembre 2025.

Concours de pétanque

Parking de l’école 211 Rue du Moine Manon Prémanon Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-04 14:00:00

fin : 2025-09-04

Date(s) :

2025-09-04 2025-09-11

Participez à un concours de pétanque convivial.

Participation gratuite et prêt de boules sur place possible. .

Parking de l’école 211 Rue du Moine Manon Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté

English : Concours de pétanque

German : Concours de pétanque

Italiano :

Espanol :

L’événement Concours de pétanque Prémanon a été mis à jour le 2025-08-26 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses