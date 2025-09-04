Concours de pétanque Parking de l’école Prémanon
Concours de pétanque
Parking de l’école 211 Rue du Moine Manon Prémanon Jura
Gratuit
Début : 2025-09-04 14:00:00
fin : 2025-09-04
2025-09-04 2025-09-11
Participez à un concours de pétanque convivial.
Participation gratuite et prêt de boules sur place possible. .
