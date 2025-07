Concours de Pétanque, repas sarrasson & Bal des Pompiers Grazac

Concours de Pétanque, repas sarrasson & Bal des Pompiers Grazac samedi 12 juillet 2025.

Concours de Pétanque, repas sarrasson & Bal des Pompiers

Le Bourg Grazac Haute-Loire

Début : Samedi 2025-07-12

fin : 2025-07-12

2025-07-12

Venez partager un moment convivial avec les sapeurs pompiers ! Concours de pétanque, repas sarrasson et Bal en soirée.

Le Bourg Grazac 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 55 69 88

English :

Come and share a convivial moment with the firefighters! Petanque competition, sarrasson meal and evening ball.

German :

Kommen Sie und teilen Sie einen geselligen Moment mit den Feuerwehrleuten! Petanque-Wettbewerb, Sarasson-Essen und Ball am Abend.

Italiano :

Venite a condividere un momento di convivialità con i vigili del fuoco! Gara di petanque, pasto a base di sarrasson e ballo la sera.

Espanol :

¡Venga a compartir un momento de convivencia con los bomberos! Competición de petanca, comida de sarrasson y baile por la noche.

L'événement Concours de Pétanque, repas sarrasson & Bal des Pompiers Grazac a été mis à jour le 2025-07-02