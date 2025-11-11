Concours de Pétanque Réquista

Concours de Pétanque

Mobilisation pour la Chaîne de l’Espoir

Dès 14h30 ouvert à tous tombola. La totalité des dons seront reversés à la Chaîne de l’Espoir. totalité des dons seront reversés à la Chaîne de l’Espoir pour sauver des enfants. Chaîne de l’espoir 06 72 21 38 98 ou requista@chainedelespoir.org Tarif à voir au près du club de pétanque stand de la Chaîne de l’Espoir sur le terrain 12170 Boulodrome route de Trébas. .

Réquista 12170 Aveyron Occitanie

English :

Mobilization for the Chain of Hope

German :

Mobilisierung für die Chaîne de l’Espoir

Italiano :

Mobilitazione per la Catena della Speranza

Espanol :

Movilización para la Cadena de la Esperanza

