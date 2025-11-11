Concours de Pétanque Réquista
Concours de Pétanque Réquista mardi 11 novembre 2025.
Concours de Pétanque
Réquista Aveyron
Début : Mardi 2025-11-11
fin : 2025-11-11
2025-11-11
Mobilisation pour la Chaîne de l’Espoir
Dès 14h30 ouvert à tous tombola. La totalité des dons seront reversés à la Chaîne de l’Espoir. totalité des dons seront reversés à la Chaîne de l’Espoir pour sauver des enfants. Chaîne de l’espoir 06 72 21 38 98 ou requista@chainedelespoir.org Tarif à voir au près du club de pétanque stand de la Chaîne de l’Espoir sur le terrain 12170 Boulodrome route de Trébas. .
Réquista 12170 Aveyron Occitanie
English :
Mobilization for the Chain of Hope
German :
Mobilisierung für die Chaîne de l’Espoir
Italiano :
Mobilitazione per la Catena della Speranza
Espanol :
Movilización para la Cadena de la Esperanza
