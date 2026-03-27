Concours de pétanque Reugny
Concours de pétanque Reugny samedi 2 mai 2026.
Concours de pétanque
Ecole Reugny Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 14:00:00
fin : 2026-05-02 20:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Concours de pétanque organisé par le comité des fêtes de Reugny
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Ecole Reugny 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 85 24 01
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English :
Petanque competition organized by the Comité des fêtes de Reugny
L’événement Concours de pétanque Reugny a été mis à jour le 2026-03-27 par Montluçon Tourisme