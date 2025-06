Concours de pétanque Rieupeyroux 7 juillet 2025 07:00

Aveyron

Concours de pétanque route de Rignac Rieupeyroux Aveyron

concours ouvert à tous, sans licence, en doublettes formées.

restauration sur place à partir de 11h. Dotation 500 € + les mises. 5 .

route de Rignac

Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie +33 6 45 38 32 19 jbrieupeyroux@gmail.com

English :

competition open to all, no licence required, in doublettes.

German :

wettbewerb für alle, ohne Lizenz, in formierten Doubletten.

Italiano :

gara aperta a tutti, senza obbligo di licenza, a coppie.

Espanol :

concurso abierto a todos, sin necesidad de licencia, por parejas.

