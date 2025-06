Concours de pétanque Rieupeyroux 11 juillet 2025 07:00

Aveyron

Concours de pétanque route de Rignac Rieupeyroux Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-11

fin : 2025-07-25

Date(s) :

2025-07-11

2025-07-18

2025-07-25

2025-08-01

2025-08-03

ce sera la fête de la pétanque au boulodrome, des concours en tête a tête et doublettes ouverts à tous .

19h Master tête à tête à 4 boules en poules, ouvert à tous. 8 qualifiés par soirée. finale le dimanche 02 août à 9h.

21h concours amical en doublette , 3 parties.

possibilité de restauration rapide sur place .

route de Rignac

Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie +33 6 45 38 32 19 jbrieupeyroux@gmail.com

English :

the pétanque festival will be held at the boulodrome, with head-to-head and double-head competitions open to all.

German :

es wird ein Fest des Boulespiels im Boulodrome sein, mit Wettkämpfen im Kopf-an-Kopf-Rennen und im Doppelpack, die für alle offen sind.

Italiano :

sarà una festa della pétanque al boulodrome, con gare di testa a testa e di doppio aperte a tutti.

Espanol :

será un festival de petanca en el boulodrome, con competiciones de mano a mano y dobles abiertas a todos.

L’événement Concours de pétanque Rieupeyroux a été mis à jour le 2025-06-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)