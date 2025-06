Concours de pétanque – Rignac 18 juin 2025 07:00

Aveyron

Concours de pétanque Rignac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-18

fin : 2025-09-10

Date(s) :

2025-06-18

Concours de pétanque en doublette formée le mercredi, jet de but 20h45 précise au boulodrome.

3 parties

10€ par équipe

Lots à gagner

Ouvert à tous .

Rignac 12390 Aveyron Occitanie

English :

Doublet pétanque competition on Wednesdays, 8.45pm sharp at the boulodrome.

German :

Petanque-Wettbewerb im Doppelpack am Mittwoch, Zielwurf pünktlich um 20:45 Uhr im Boulodrome.

Italiano :

Doppia gara di pétanque il mercoledì, alle 20.45 in punto, al boulodrome.

Espanol :

Doble competición de petanca los miércoles, a las 20.45 h en punto en el boulodrome.

