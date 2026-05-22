Robert-Espagne

Concours de pétanque

Parc de Lorraine Scies Robert-Espagne Meuse

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-20 22:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Concours de pétanque en doublette, jet du but à 14h.

100% des sommes engagées à se partager

Buvette, restauration.Tout public

10 .

Parc de Lorraine Scies Robert-Espagne 55000 Meuse Grand Est +33 6 75 71 22 81

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English :

Double pétanque competition, goal thrown at 2pm.

100% of prize money to be shared

Refreshments and snacks.

L’événement Concours de pétanque Robert-Espagne a été mis à jour le 2026-05-22 par OT SUD MEUSE