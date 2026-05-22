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Concours de pétanque Robert-Espagne

Concours de pétanque Robert-Espagne

Concours de pétanque Robert-Espagne samedi 20 juin 2026.

Adresse : Parc de Lorraine Scies

Ville : 55000 Robert-Espagne

Département : Meuse

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 10 Tarif de base plein tarif

Robert-Espagne

Concours de pétanque

Parc de Lorraine Scies Robert-Espagne Meuse

Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20 22:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Concours de pétanque en doublette, jet du but à 14h.
100% des sommes engagées à se partager
Buvette, restauration.Tout public
10  .

Parc de Lorraine Scies Robert-Espagne 55000 Meuse Grand Est +33 6 75 71 22 81 

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English :

Double pétanque competition, goal thrown at 2pm.
100% of prize money to be shared
Refreshments and snacks.

L’événement Concours de pétanque Robert-Espagne a été mis à jour le 2026-05-22 par OT SUD MEUSE