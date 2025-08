Concours de Pétanque Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Concours de Pétanque Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac samedi 16 août 2025.

Concours de Pétanque

Boulodrome de Rouffignac Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne

Début : 2025-08-16

fin : 2025-08-16

2025-08-16

Concours de pétanque. Inscriptions dès 14H30. Doublette ouvert à tous. Concours en 4 parties. Nombreux lots. Buvette et restauration sur place.

Boulodrome de Rouffignac Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 35 43 39

English : Concours de Pétanque

Petanque competition. Registration from 2:30 pm. Doubles open to all. 4-part competition. Many prizes. Refreshments and catering on site.

German : Concours de Pétanque

Wettbewerb im Boulespiel. Anmeldung ab 14:30 Uhr. Doublette offen für alle. Wettbewerb in 4 Partien. Zahlreiche Preise. Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

Gara di petanque. Iscrizioni a partire dalle 14.30. Doppio aperto a tutti. Gara in 4 parti. Numerosi premi. Rinfresco e ristorazione in loco.

Espanol : Concours de Pétanque

Competición de petanca. Inscripciones a partir de las 14.30 h. Dobles abierto a todos. Competición en 4 partes. Numerosos premios. Refrescos y catering in situ.

