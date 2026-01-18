Concours de pétanque Gimel Saint-Astier
Concours de pétanque Gimel Saint-Astier samedi 7 février 2026.
Concours de pétanque
Gimel Boulodrome Saint-Astier Dordogne
Tarif : – –
Date : 2026-02-07
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Concours en triplette toutes catégories. Trophée Jean Campo.
Réservé aux licenciés.
14h30, boulodrome de Gimel
Club bouliste Astérien 06 85 21 09 30 06 62 23 01 84
Gimel Boulodrome Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 23 01 84
English : Concours de pétanque
Departmental petanque championship at 2:30 p.m. at the Gimel boulodrome
Club bouliste Astérien 06 85 21 09 30
