Concours de pétanque Gimel Saint-Astier

Concours de pétanque

Gimel Boulodrome Saint-Astier Dordogne

2026-02-07

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Concours en triplette toutes catégories. Trophée Jean Campo.

Réservé aux licenciés.

14h30, boulodrome de Gimel

Club bouliste Astérien 06 85 21 09 30 06 62 23 01 84

Gimel Boulodrome Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

English : Concours de pétanque

Departmental petanque championship at 2:30 p.m. at the Gimel boulodrome

Club bouliste Astérien 06 85 21 09 30

