Concours de pétanque Gimel Saint-Astier

Concours de pétanque

Gimel Boulodrome Saint-Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

Concours triplette vétérans ouvert aux licenciés.

14h, Boulodrome Jean Campo à Gimel

Club Bouliste Astérien 06 85 21 09 30

Concours triplette vétérans ouvert aux licenciés.

14h, Boulodrome Jean Campo à Gimel

Club Bouliste Astérien 06 85 21 09 30 .

Gimel Boulodrome Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 21 09 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Veteran triplet competition open to members of the club.

2pm, Boulodrome Jean Campo, Gimel

Club Bouliste Astérien 06 85 21 09 30

L’événement Concours de pétanque Saint-Astier a été mis à jour le 2026-02-04 par Vallée de l’Isle en Périgord