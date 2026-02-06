Concours de pétanque Gimel Saint-Astier
Concours de pétanque Gimel Saint-Astier mercredi 4 mars 2026.
Concours de pétanque
Gimel Boulodrome Saint-Astier Dordogne
Début : 2026-03-04
Concours triplette vétérans ouvert aux licenciés.
14h, Boulodrome Jean Campo à Gimel
Club Bouliste Astérien 06 85 21 09 30
Gimel Boulodrome Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 21 09 30
English :
Veteran triplet competition open to members of the club.
2pm, Boulodrome Jean Campo, Gimel
