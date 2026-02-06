Concours de pétanque Gimel Saint-Astier

Concours de pétanque

Concours de pétanque Gimel Saint-Astier mercredi 4 mars 2026.

Concours de pétanque

Gimel Boulodrome Saint-Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-04
fin : 2026-03-04

Date(s) :
2026-03-04

Concours triplette vétérans ouvert aux licenciés.

14h, Boulodrome Jean Campo à Gimel

Club Bouliste Astérien 06 85 21 09 30
Concours triplette vétérans ouvert aux licenciés.

14h, Boulodrome Jean Campo à Gimel

Club Bouliste Astérien 06 85 21 09 30   .

Gimel Boulodrome Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 21 09 30 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Veteran triplet competition open to members of the club.

2pm, Boulodrome Jean Campo, Gimel

Club Bouliste Astérien 06 85 21 09 30

L’événement Concours de pétanque Saint-Astier a été mis à jour le 2026-02-04 par Vallée de l’Isle en Périgord