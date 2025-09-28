Concours de pétanque Stade de Football Saint-Fort-sur-Gironde
Concours de pétanque Stade de Football Saint-Fort-sur-Gironde dimanche 28 septembre 2025.
Concours de pétanque
Stade de Football 38 rue du Stade Saint-Fort-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Début : 2025-09-28 13:30:00
fin : 2025-09-28
2025-09-28
Concours de pétanque en équipe.
Inscription à partir de 13h30 au stade, lancé du but à 14h30 précise. En doublette
Stade de Football 38 rue du Stade Saint-Fort-sur-Gironde 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 79 63 27 96
English :
Team petanque competition.
Registration from 1:30 pm at the stadium, goal thrown at 2:30 pm sharp. Doubles
German :
Pétanque-Wettbewerb für Mannschaften.
Anmeldung ab 13:30 Uhr im Stadion, Zielwurf pünktlich um 14:30 Uhr. Im Doppelpack
Italiano :
Gara di petanque a squadre.
Iscrizioni dalle 13.30 allo stadio, lancio delle porte alle 14.30 in punto. Doppio
Espanol :
Competición de petanca por equipos.
Inscripciones a partir de las 13.30 h en el estadio, lanzamiento de la diana a las 14.30 h en punto. Dobles
L’événement Concours de pétanque Saint-Fort-sur-Gironde a été mis à jour le 2025-09-16 par Offices de Tourisme de Jonzac