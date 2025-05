Concours de pétanque – Saint-Germain-Laprade, 17 mai 2025 14:00, Saint-Germain-Laprade.

L’APE de l’école publique de Saint Germain Laprade organise un concours de pétanque le samedi 17 mai à 14h au gymnase de St Germain Laprade.

22 D156, 43700 Saint-Germain-Laprade

Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes apestgermain@gmail.com

English :

The APE of the Saint Germain Laprade public school is organizing a pétanque competition on Saturday May 17 at 2pm in the St Germain Laprade gymnasium.

German :

Die EV der öffentlichen Schule von Saint Germain Laprade organisiert am Samstag, den 17. Mai um 14 Uhr in der Sporthalle von St. Germain Laprade einen Boule-Wettbewerb.

Italiano :

L’APE della scuola pubblica di Saint Germain Laprade organizza una gara di pétanque sabato 17 maggio alle 14.00 nella palestra di Saint Germain Laprade.

Espanol :

La APE del colegio público Saint Germain Laprade organiza una competición de petanca el sábado 17 de mayo a las 14.00 horas en el gimnasio de St Germain Laprade.

