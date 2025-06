Concours de pétanque Saint-Hippolyte 1 juillet 2025 07:00

Aveyron

Concours de pétanque Saint-Hippolyte Aveyron

Début : Mardi 2025-07-01

fin : 2025-08-26

2025-07-01

Organisé tous les mardis par le comité festif des petits villages de St Hippolyte

Inscription à 20h, début des parties à 20h30

A la mêlée

La moitié des équipes récompensées 5 .

Saint-Hippolyte 12140 Aveyron Occitanie +33 6 27 94 78 68

English :

Organized every Tuesday by the Comité festif des petits villages de St Hippolyte

German :

Organisiert jeden Dienstag vom Festkomitee der kleinen Dörfer von St. Hippolyte

Italiano :

Organizzato ogni martedì dal comitato festeggiamenti dei piccoli villaggi di St Hippolyte

Espanol :

Organizado cada martes por la comisión festiva de los pueblecitos de St Hippolyte

