Concours de pétanque Saint-Jean-d’Angély

Concours de pétanque Saint-Jean-d’Angély vendredi 29 août 2025.

Concours de pétanque

132 faubourg Taillebourg Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : – –

Début : 2025-08-29

fin : 2025-08-29 18:30:00

2025-08-29

Organisé par l’ABA. En doublette, ouvert à tous, 4 parties. Jet du but à 19h30

132 faubourg Taillebourg Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 65 43 78

Organisiert von der ABA. Im Doppelpack, offen für alle, 4 Spiele. Zielwurf um 19.30 Uhr

Organizzato dall’ABA. Doppio, aperto a tutti, 4 partite. Lancio della porta alle 19.30

Organizado por la ABA. Dobles, abierto a todos, 4 partidos. Gol lanzado a las 19h30

L’événement Concours de pétanque Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2025-08-22 par Destination Vals de Saintonge / Charentes Tourisme