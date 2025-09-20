Concours de pétanque Rue du Quaireux Saint-Laurs
Rue du Quaireux Place de la Rampière Saint-Laurs
Inscriptions à partir de 13h Début du concours à partir de 14h
Concours en doublette à l’ambiance familiale, où tous les âges et tous les niveaux sont les bienvenus. 3 lots à gagner pour les trois premières doublettes, goodies à gagner pour les autres. Entre 3 et 6 parties prévues en fonction du nombre d’inscrits. Buvette sur place. Inscription possible par téléphone ou mail, ou sur place à partir de 13h. Possibilité de s’inscrire seul(e), sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits.
Contact 0677866080
Adresse Place de la Rampière, Rue du Quaireux, 79160 Saint-Laurs
Tarif 10€ la doublette 5€ en inscription seul(e) (sous réserve d’autres inscrits seuls) .
+33 6 77 86 60 80
