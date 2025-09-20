Concours de pétanque Rue du Quaireux Saint-Laurs

Concours de pétanque Rue du Quaireux Saint-Laurs samedi 20 septembre 2025.

Concours de pétanque

Rue du Quaireux Place de la Rampière Saint-Laurs Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

20/09/2025

Inscriptions à partir de 13h Début du concours à partir de 14h

Concours en doublette à l’ambiance familiale, où tous les âges et tous les niveaux sont les bienvenus. 3 lots à gagner pour les trois premières doublettes, goodies à gagner pour les autres. Entre 3 et 6 parties prévues en fonction du nombre d’inscrits. Buvette sur place. Inscription possible par téléphone ou mail, ou sur place à partir de 13h. Possibilité de s’inscrire seul(e), sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits.

Contact 0677866080

Adresse Place de la Rampière, Rue du Quaireux, 79160 Saint-Laurs

Tarif 10€ la doublette 5€ en inscription seul(e) (sous réserve d’autres inscrits seuls) .

Rue du Quaireux Place de la Rampière Saint-Laurs 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 86 60 80

English : Concours de pétanque

German : Concours de pétanque

Italiano :

Espanol : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Saint-Laurs a été mis à jour le 2025-08-05 par CC Val de Gâtine