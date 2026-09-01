Informations pratiques

Saint-Léopardin-d’Augy

Concours de pétanque

Saint-Léopardin-d’Augy Allier

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

la doublette

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 13:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Concours en doublette ouvert à tous, inscriptions dés 13h début des parties 14h. Repas barbecue le soir sur réservation.

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Saint-Léopardin-d’Augy 03160 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 26 57 10 labompleinoise@gmail.com

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English :

Doubles tournament open to everyone. Registration begins at 1:00 p.m.; matches start at 2:00 p.m. Barbecue dinner in the evening—reservations required.

L’événement Concours de pétanque Saint-Léopardin-d’Augy a été mis à jour le 2026-08-12 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région