Concours de pétanque

Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

2026-04-25

L’APE organise un concours de pétanque ! Venez passer un moment convivial et chaleureux avec nous. Rendez-vous à 14 h, au stade de Saint-Loup-sur-Thouet. Le concours est ouvert à toutes et tous, de nombreux lots sont à gagner. Buvette et restauration sur place. Inscriptions 06 73 22 40 52. .

Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 22 40 52

English : Concours de pétanque

