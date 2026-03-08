Concours de pétanque Saint-Loup-Lamairé
Concours de pétanque Saint-Loup-Lamairé samedi 25 avril 2026.
Concours de pétanque
Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres
L’APE organise un concours de pétanque ! Venez passer un moment convivial et chaleureux avec nous. Rendez-vous à 14 h, au stade de Saint-Loup-sur-Thouet. Le concours est ouvert à toutes et tous, de nombreux lots sont à gagner. Buvette et restauration sur place. Inscriptions 06 73 22 40 52. .
Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 22 40 52
