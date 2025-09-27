Concours de pétanque Le Pont d’Os Saint-Lyphard
Concours de pétanque Le Pont d’Os Saint-Lyphard samedi 27 septembre 2025.
Concours de pétanque
Le Pont d’Os Ancienne Salle des Fêtes Saint-Lyphard Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 08:00:00
fin : 2025-09-27 18:00:00
Date(s) :
2025-09-27
La Pétanque Lyphardaise propose un concours de pétanque en 4 parties. (2 le matin et 2 l’après midi)
Inscriptions sur place à partir de 8h00, clôture des inscriptions à 9h45
Jet du but à 10h00.
Lots à tous les participants.
Buvette et restauration sur place. .
Le Pont d’Os Ancienne Salle des Fêtes Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 13 53 18 40 jeanmibougouin@hotmail.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concours de pétanque Saint-Lyphard a été mis à jour le 2025-09-12 par ADT44