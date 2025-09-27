Concours de pétanque Le Pont d’Os Saint-Lyphard

Concours de pétanque Le Pont d’Os Saint-Lyphard samedi 27 septembre 2025.

Concours de pétanque

Le Pont d’Os Ancienne Salle des Fêtes Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 08:00:00

fin : 2025-09-27 18:00:00

Date(s) :

2025-09-27

La Pétanque Lyphardaise propose un concours de pétanque en 4 parties. (2 le matin et 2 l’après midi)

Inscriptions sur place à partir de 8h00, clôture des inscriptions à 9h45

Jet du but à 10h00.

Lots à tous les participants.

Buvette et restauration sur place. .

Le Pont d’Os Ancienne Salle des Fêtes Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 13 53 18 40 jeanmibougouin@hotmail.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concours de pétanque Saint-Lyphard a été mis à jour le 2025-09-12 par ADT44