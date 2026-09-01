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Concours de pétanque Saint-Maurice-sur-Aveyron

samedi 12 septembre 2026 · Saint-Maurice-sur-Aveyron

Concours de pétanque Saint-Maurice-sur-Aveyron

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Ville
45230 Saint-Maurice-sur-Aveyron
Département
Loiret
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif

Saint-Maurice-sur-Aveyron

Concours de pétanque

Saint-Maurice-sur-Aveyron Loiret

Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:30:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Concours de pétanque en doublette par poules, ouvert à tous.
Concours de pétanque en doublette par poules, ouvert à tous. Engagement de 10€ par équipe. Inscription à 8h. Jeu du but à 9h. Concours parallèle à 14h30. ABC en doublette. Inscription 10€ par équipe. Concours A . Restauration, barbecue, buvette. Renseignements 02 38 97 18 22. 10  .

Saint-Maurice-sur-Aveyron 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 18 22 

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English :

Petanque competition

L’événement Concours de pétanque Saint-Maurice-sur-Aveyron a été mis à jour le 2026-08-11 par OT GATINAIS SUD

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