Informations pratiques

Saint-Maurice-sur-Aveyron

Concours de pétanque

Saint-Maurice-sur-Aveyron Loiret

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Concours de pétanque en doublette par poules, ouvert à tous.

Concours de pétanque en doublette par poules, ouvert à tous. Engagement de 10€ par équipe. Inscription à 8h. Jeu du but à 9h. Concours parallèle à 14h30. ABC en doublette. Inscription 10€ par équipe. Concours A . Restauration, barbecue, buvette. Renseignements 02 38 97 18 22. 10 .

Saint-Maurice-sur-Aveyron 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 18 22

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English :

Petanque competition

L’événement Concours de pétanque Saint-Maurice-sur-Aveyron a été mis à jour le 2026-08-11 par OT GATINAIS SUD