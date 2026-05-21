Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concours de pétanque Terrain de pétanque Saint-Méloir-des-Ondes

Concours de pétanque Terrain de pétanque Saint-Méloir-des-Ondes mercredi 3 juin 2026.

Lieu : Terrain de pétanque

Adresse : Rue de la Vallée Verte

Ville : 35350 Saint-Méloir-des-Ondes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Tarif :

Saint-Méloir-des-Ondes

Concours de pétanque

Terrain de pétanque Rue de la Vallée Verte Saint-Méloir-des-Ondes Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03
fin : 2026-06-03

Date(s) :
2026-06-03

Concours de pétanque en doublette. Organisé par le Club Bonne Amitié
Engagement 4€ par personne.

Inscription à partir de 13h30.   .

Terrain de pétanque Rue de la Vallée Verte Saint-Méloir-des-Ondes 35350 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 59 97 56 63 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concours de pétanque Saint-Méloir-des-Ondes a été mis à jour le 2026-05-21 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel