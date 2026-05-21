Concours de pétanque Terrain de pétanque Saint-Méloir-des-Ondes
Concours de pétanque Terrain de pétanque Saint-Méloir-des-Ondes mercredi 3 juin 2026.
Saint-Méloir-des-Ondes
Concours de pétanque
Terrain de pétanque Rue de la Vallée Verte Saint-Méloir-des-Ondes Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03
fin : 2026-06-03
Date(s) :
2026-06-03
Concours de pétanque en doublette. Organisé par le Club Bonne Amitié
Engagement 4€ par personne.
Inscription à partir de 13h30. .
Terrain de pétanque Rue de la Vallée Verte Saint-Méloir-des-Ondes 35350 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 59 97 56 63
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L’événement Concours de pétanque Saint-Méloir-des-Ondes a été mis à jour le 2026-05-21 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel