Concours de pétanque Saint-Mont

Concours de pétanque Saint-Mont dimanche 5 octobre 2025.

Concours de pétanque

SAINT-MONT Saint-Mont Gers

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

2025-10-05

Le club de pétanque va célèbrer la convivialité et l’esprit sportif avec le concours en doublette vétéran le Trophée des vendanges.

Organisé sur le terrain communal, ce rendez-vous va rassembler les passionnés de boules dans une ambiance chaleureuse, où précision et stratégie se conjuguent avec bonne humeur !

SAINT-MONT Saint-Mont 32400 Gers Occitanie +33 6 10 05 34 03 patrick.marcusse@wanadoo.fr

English :

The pétanque club will be celebrating conviviality and sportsmanship with the Trophée des vendanges, a veteran doubles competition.

Held on the communal ground, this event will bring together boules enthusiasts in a warm atmosphere, where precision and strategy go hand in hand with good humor!

German :

Der Pétanque-Club feiert die Geselligkeit und den Sportgeist mit einem Wettbewerb für Veteranen-Doublette: der Trophée des vendanges.

Die Veranstaltung findet auf dem Gemeindegelände statt und wird alle Boule-Fans in einer herzlichen Atmosphäre zusammenbringen, in der Präzision und Strategie mit guter Laune einhergehen!

Italiano :

Il club di pétanque celebrerà la convivialità e la sportività con la sua competizione veterana a due mani: il Trophée des vendanges.

Questo evento, che si svolgerà sul campo comunale, riunirà gli appassionati di pétanque in un’atmosfera amichevole, dove precisione e strategia andranno di pari passo con il buon umore!

Espanol :

El club de petanca celebrará la convivencia y la deportividad con su veterana competición a dos bandas: el Trofeo de las Vendimias.

Este acontecimiento, que se celebrará en el campo municipal, reunirá a los aficionados a la petanca en un ambiente amistoso, donde la precisión y la estrategia irán de la mano del buen humor

