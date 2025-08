Concours de pétanque Saint-Nicolas-des-Biefs

Concours de pétanque Saint-Nicolas-des-Biefs dimanche 10 août 2025.

Concours de pétanque

Route du Forez Saint-Nicolas-des-Biefs Allier

Tarif : 15 – 15 – EUR

la doublette

Début : Dimanche 2025-08-10 14:00:00

fin : 2025-08-10 18:00:00

2025-08-10

Le concours de pétanque de la fête du village, dans une ambiance chaleureuse d’après Finot

Route du Forez Saint-Nicolas-des-Biefs 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 64 18 83

English :

The village fête pétanque competition, in a warm atmosphere according to Finot

German :

Der Boule-Wettbewerb beim Dorffest, in einer herzlichen Atmosphäre laut Finot

Italiano :

La gara di bocce della festa del paese, in un’atmosfera calorosa secondo Finot

Espanol :

La competición de petanca de las fiestas del pueblo, en un ambiente cálido según Finot

