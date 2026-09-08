Concours de Pétanque terrain de sport Saint-Pierre-Bénouville

Informations pratiques

Saint-Pierre-Bénouville

Concours de Pétanque

terrain de sport 2 rue Vallée Saint-Pierre-Bénouville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 14:00:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

Participez au concours de pétanque en doublette formée organisé par le foyer rural ! Limité à 32 équipes. .

terrain de sport 2 rue Vallée Saint-Pierre-Bénouville 76890 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 30 99 foyerrural.stpierrebenouvile@gmail.com

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English : Concours de Pétanque

L’événement Concours de Pétanque Saint-Pierre-Bénouville a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Terroir de Caux