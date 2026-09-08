Concours de Pétanque terrain de sport Saint-Pierre-Bénouville
samedi 24 octobre 2026 · terrain de sport · Saint-Pierre-Bénouville
Informations pratiques
Saint-Pierre-Bénouville
Concours de Pétanque
terrain de sport 2 rue Vallée Saint-Pierre-Bénouville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 14:00:00
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-24
Participez au concours de pétanque en doublette formée organisé par le foyer rural ! Limité à 32 équipes. .
terrain de sport 2 rue Vallée Saint-Pierre-Bénouville 76890 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 30 99 foyerrural.stpierrebenouvile@gmail.com
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English : Concours de Pétanque
L’événement Concours de Pétanque Saint-Pierre-Bénouville a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Terroir de Caux
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