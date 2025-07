Concours de pétanque Complexe sportif de l’Oumière Saint-Pierre-d’Oléron

Concours de pétanque Complexe sportif de l’Oumière Saint-Pierre-d’Oléron dimanche 6 juillet 2025 14:30:00.

Concours de pétanque

Complexe sportif de l’Oumière Avenue Jean Soulat Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Début : Dimanche 2025-07-06 14:30:00

2025-07-06

Concours de pétanque en doublette, ouvert à tous.

Complexe sportif de l'Oumière Avenue Jean Soulat Saint-Pierre-d'Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 40 72 22

English : Petanque competition

Petanque competition in doublette, open to all.

German : Petanque-Wettbewerb

Pétanque-Wettbewerb im Doppelpack, offen für alle.

Italiano :

Gara di petanque in doppio, aperta a tutti.

Espanol : Competición de petanca

Competición de petanca en dobles, abierta a todos.

