Concours de pétanque Saint-Romain-sous-Gourdon

Place de la salle des fêtes Saint-Romain-sous-Gourdon Saône-et-Loire

Début : 2025-09-13 13:30:00

fin : 2025-09-13

2025-09-13

Concours de pétanque le 13/9 en doublette formée .Inscription à partir de 13h30. Début du concours 14h.

Buvette et petite restauration sur place. .

Place de la salle des fêtes Saint-Romain-sous-Gourdon 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 29 12 20 87 saint.romain.animation@gmail.com

