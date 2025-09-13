Concours de pétanque Saint-Romain-sous-Gourdon
Place de la salle des fêtes Saint-Romain-sous-Gourdon Saône-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-09-13 13:30:00
Concours de pétanque le 13/9 en doublette formée .Inscription à partir de 13h30. Début du concours 14h.
Buvette et petite restauration sur place. .
Place de la salle des fêtes Saint-Romain-sous-Gourdon 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 29 12 20 87 saint.romain.animation@gmail.com
