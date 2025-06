Concours de Pétanque – Saint-Valery-en-Caux 1 juillet 2025 13:30

Seine-Maritime

Concours de Pétanque boulodrome de Saint Valery en Caux, rue d’Etennemare Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : 2025-07-01 13:30:00

Début : 2025-07-01 13:30:00

fin : 2025-07-01

Date(s) :

2025-07-01

Le club de Saint Valery en Caux, vous accueille parmi eux pour jouer à la pétanque en 4 parties, les samedis et mardis à 13:30.

Au boulodrome de Saint Valery en Caux, rue d’Etennemare.

Participation 2€

boulodrome de Saint Valery en Caux, rue d’Etennemare

Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 6 83 06 92 57

English : Concours de Pétanque

The Saint Valery en Caux bowls club welcomes you to play 4-game pétanque on Saturdays and Tuesdays at 1:30 pm.

At the Saint Valery en Caux boulodrome, rue d’Etennemare.

Participation 2?

German :

Der Verein von Saint Valery en Caux, heißt Sie in seiner Mitte willkommen, um samstags und dienstags um 13:30 Uhr in vier Partien Pétanque zu spielen.

Im Boulodrome von Saint Valery en Caux, rue d’Etennemare.

Teilnahmegebühr 2?

Italiano :

Il club di Saint Valery en Caux vi dà il benvenuto per giocare a bocce in 4 partite, il sabato e il martedì alle 13:30.

Al boulodromo di Saint Valery en Caux, rue d’Etennemare.

Costo: 2?

Espanol :

El club Saint Valery en Caux le invita a jugar a la petanca en 4 partidas, los sábados y martes a las 13:30.

En el boulodrome de Saint Valery en Caux, rue d’Etennemare.

Coste: 2?

