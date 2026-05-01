Concours de pétanque Route de Sagy Savigny-en-Revermont

Savigny-en-Revermont

Concours de pétanque

Route de Sagy Boulodrome Savigny-en-Revermont Saône-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 13:30:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Concours de pétanque. La participation est réservée aux retraités pré-retraités.

Chaque doublette sera primée. Buvette gaufres tombola. .

Route de Sagy Boulodrome Savigny-en-Revermont 71580 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 18 02 74 petanque.revermontaise@gmail.com

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Savigny-en-Revermont a été mis à jour le 2026-05-04 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II