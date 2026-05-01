Concours de pétanque Route de Sagy Savigny-en-Revermont
Concours de pétanque Route de Sagy Savigny-en-Revermont mercredi 13 mai 2026.
Savigny-en-Revermont
Concours de pétanque
Route de Sagy Boulodrome Savigny-en-Revermont Saône-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 13:30:00
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
Concours de pétanque. La participation est réservée aux retraités pré-retraités.
Chaque doublette sera primée. Buvette gaufres tombola. .
Route de Sagy Boulodrome Savigny-en-Revermont 71580 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 18 02 74 petanque.revermontaise@gmail.com
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English : Concours de pétanque
L’événement Concours de pétanque Savigny-en-Revermont a été mis à jour le 2026-05-04 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II