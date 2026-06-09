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Concours de pétanque semi-nocturne Impasse des arènes Castets

Concours de pétanque semi-nocturne Impasse des arènes Castets

Concours de pétanque semi-nocturne Impasse des arènes Castets vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : Impasse des arènes

Adresse : Boulodrome Vert Rameau

Ville : 40260 Castets

Département : Landes

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Castets

Concours de pétanque semi-nocturne

Impasse des arènes Boulodrome Vert Rameau Castets Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:30:00
fin : 2026-07-10 23:00:00

Date(s) :
2026-07-10

Concours en doublettes, ouvert à tous en 4 parties.
4€ personne.
Inscriptions à partir de 19 h 30 et jet du but à 20 h 30.
Buvette, frites, sandwichs sur place.   .

Impasse des arènes Boulodrome Vert Rameau Castets 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 46 37 27 

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English : Concours de pétanque semi-nocturne

L’événement Concours de pétanque semi-nocturne Castets a été mis à jour le 2026-06-01 par Côte Landes Nature Tourisme

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