Concours de pétanque semi-nocturne Impasse des arènes Castets

Castets

Concours de pétanque semi-nocturne

Impasse des arènes Boulodrome Vert Rameau Castets Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:30:00

fin : 2026-08-07 23:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Concours en doublettes, ouvert à tous en 4 parties.

4€ personne.

Inscriptions à partir de 19 h 30 et jet du but à 20 h 30.

Buvette, frites, sandwichs sur place. .

Impasse des arènes Boulodrome Vert Rameau Castets 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 46 37 27

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de pétanque semi-nocturne

L’événement Concours de pétanque semi-nocturne Castets a été mis à jour le 2026-06-01 par Côte Landes Nature Tourisme