Concours de pétanque semi-nocturne Impasse des arènes Castets
Concours de pétanque semi-nocturne Impasse des arènes Castets vendredi 7 août 2026.
Castets
Concours de pétanque semi-nocturne
Impasse des arènes Boulodrome Vert Rameau Castets Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:30:00
fin : 2026-08-07 23:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Concours en doublettes, ouvert à tous en 4 parties.
4€ personne.
Inscriptions à partir de 19 h 30 et jet du but à 20 h 30.
Buvette, frites, sandwichs sur place. .
Impasse des arènes Boulodrome Vert Rameau Castets 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 46 37 27
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English : Concours de pétanque semi-nocturne
L’événement Concours de pétanque semi-nocturne Castets a été mis à jour le 2026-06-01 par Côte Landes Nature Tourisme
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