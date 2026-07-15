Informations pratiques

Étroussat

Concours de Pétanque semi-nocturne

Stade Étroussat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Concours de Pétanque semi-nocturne organisé par l’AS Val de Sioule ! Nombreux lots à gagner (jambon, rosette, ricard, whisky), buvette et restauration sur place. Venez jouer entre amis !

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Stade Étroussat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 96 50 52

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English :

A semi-nighttime pétanque tournament organized by AS Val de Sioule! Lots of prizes to be won (ham, rosette, Ricard, whiskey), with refreshments and food available on site. Come play with friends!

L’événement Concours de Pétanque semi-nocturne Étroussat a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme Val de Sioule