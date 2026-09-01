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AGENDA · La Chapelle-Faucher

Concours de pétanque semi-nocturne La Chapelle-Faucher

vendredi 18 septembre 2026 · La Chapelle-Faucher

Concours de pétanque semi-nocturne La Chapelle-Faucher

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Stade de Pierre Brune
Ville
24530 La Chapelle-Faucher
Département
Dordogne
Tarif

La Chapelle-Faucher

Concours de pétanque semi-nocturne

Stade de Pierre Brune La Chapelle-Faucher Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:00:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

Concours de pétanque semi-nocturne. Jets du but à 20h. Ouvert à tous.
Concours de pétanque semi-nocturne. Jets du but à 20h. Ouvert à tous.   .

Stade de Pierre Brune La Chapelle-Faucher 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 51 76 92 

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English : Concours de pétanque semi-nocturne

Petanque competition in semi night. Open to all.

L’événement Concours de pétanque semi-nocturne La Chapelle-Faucher a été mis à jour le 2026-08-24 par Val de Dronne

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