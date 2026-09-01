Informations pratiques

La Chapelle-Faucher

Concours de pétanque semi-nocturne

Stade de Pierre Brune La Chapelle-Faucher Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Concours de pétanque semi-nocturne. Jets du but à 20h. Ouvert à tous.

Concours de pétanque semi-nocturne. Jets du but à 20h. Ouvert à tous. .

Stade de Pierre Brune La Chapelle-Faucher 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 51 76 92

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English : Concours de pétanque semi-nocturne

Petanque competition in semi night. Open to all.

L’événement Concours de pétanque semi-nocturne La Chapelle-Faucher a été mis à jour le 2026-08-24 par Val de Dronne