Concours de pétanque semi-nocturne Le bourg Navour-sur-Grosne

Informations pratiques

Navour-sur-Grosne

Concours de pétanque semi-nocturne

Le bourg Clermain Navour-sur-Grosne Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 19:00:00

fin : 2026-09-04

Date(s) :

2026-09-04

Concours de pétanque semi-nocturne à Clermain. Buvette et snack sur place.

Toutes les doublettes seront primées.

1er prix 2 jambons

2ème prix 2 rosettes

3ème prix 2 bouteilles de ricard

Prix spécial pour la première doublette féminine

Prix pour les doublettes enfants .

Le bourg Clermain Navour-sur-Grosne 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté navourenfete71@gmail.com

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English : Concours de pétanque semi-nocturne

L’événement Concours de pétanque semi-nocturne Navour-sur-Grosne a été mis à jour le 2026-08-10 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III