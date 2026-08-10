Concours de pétanque semi-nocturne Le bourg Navour-sur-Grosne
vendredi 4 septembre 2026 · Le bourg · Navour-sur-Grosne
Informations pratiques
Navour-sur-Grosne
Concours de pétanque semi-nocturne
Le bourg Clermain Navour-sur-Grosne Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 19:00:00
fin : 2026-09-04
Date(s) :
2026-09-04
Concours de pétanque semi-nocturne à Clermain. Buvette et snack sur place.
Toutes les doublettes seront primées.
1er prix 2 jambons
2ème prix 2 rosettes
3ème prix 2 bouteilles de ricard
Prix spécial pour la première doublette féminine
Prix pour les doublettes enfants .
Le bourg Clermain Navour-sur-Grosne 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté navourenfete71@gmail.com
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English : Concours de pétanque semi-nocturne
L’événement Concours de pétanque semi-nocturne Navour-sur-Grosne a été mis à jour le 2026-08-10 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III