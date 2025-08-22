Concours de pétanque semi-nocturne Rang-du-Fliers

Concours de pétanque semi-nocturne

Complexe sportif rue de l’Eglise Rang-du-Fliers Pas-de-Calais

Tarif : – –

En doublettes formées
4 parties
Réversion intégrale des mises
10€ la doublette

Buvette et sandwiches sur place   .

Complexe sportif rue de l’Eglise Rang-du-Fliers 62180 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 84 27 15 

