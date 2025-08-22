Concours de pétanque semi-nocturne Rang-du-Fliers

Concours de pétanque semi-nocturne Rang-du-Fliers vendredi 22 août 2025.

Concours de pétanque semi-nocturne

Complexe sportif rue de l’Eglise Rang-du-Fliers Pas-de-Calais

En doublettes formées

4 parties

Réversion intégrale des mises

10€ la doublette

Buvette et sandwiches sur place .

Complexe sportif rue de l’Eglise Rang-du-Fliers 62180 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 84 27 15

