AGENDA · Sibiril
Concours de Pétanque Sibiril
samedi 25 juillet 2026 · Sibiril
Informations pratiques
Sibiril
Concours de Pétanque
Lieu-dit Kerhouilec Sibiril Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:00:00
fin : 2026-07-25 21:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Concours de Pétanque organisé par le comité de jumelage Sibiril Mieussy. .
Lieu-dit Kerhouilec Sibiril 29250 Finistère Bretagne +33 7 82 16 65 60
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English :
L’événement Concours de Pétanque Sibiril a été mis à jour le 2026-07-12 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX