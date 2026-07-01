UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sibiril

Concours de Pétanque Sibiril

samedi 25 juillet 2026 · Sibiril

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Lieu-dit Kerhouilec
Ville
29250 Sibiril
Département
Finistère
Tarif

Sibiril

Concours de Pétanque

Lieu-dit Kerhouilec Sibiril Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:00:00
fin : 2026-07-25 21:00:00

Date(s) :
2026-07-25

Concours de Pétanque organisé par le comité de jumelage Sibiril Mieussy.   .

Lieu-dit Kerhouilec Sibiril 29250 Finistère Bretagne +33 7 82 16 65 60 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concours de Pétanque Sibiril a été mis à jour le 2026-07-12 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

À voir aussi à Sibiril (Finistère)