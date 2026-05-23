Concours de pétanque & soirée karaoké Contigny
Concours de pétanque & soirée karaoké Contigny samedi 13 juin 2026.
Contigny
Concours de pétanque & soirée karaoké
Stade Contigny, Saulcet Contigny Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Pointeurs et chanteurs, c’est votre journée ! Affrontez-vous sur les boulodrome puis lâchez-vous au micro avec Lionel. Planche de charcuterie pour prolonger la soirée entre amis.
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Stade Contigny, Saulcet Contigny 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 28 50 50
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English :
Punchers and singers, it’s your day! Compete on the boulodrome, then let loose on the mic with Lionel. A charcuterie board to extend the evening with friends.
L’événement Concours de pétanque & soirée karaoké Contigny a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de tourisme Val de Sioule