Contigny

Concours de pétanque & soirée karaoké

Stade Contigny, Saulcet Contigny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Pointeurs et chanteurs, c’est votre journée ! Affrontez-vous sur les boulodrome puis lâchez-vous au micro avec Lionel. Planche de charcuterie pour prolonger la soirée entre amis.

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Stade Contigny, Saulcet Contigny 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 28 50 50

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English :

Punchers and singers, it’s your day! Compete on the boulodrome, then let loose on the mic with Lionel. A charcuterie board to extend the evening with friends.

L’événement Concours de pétanque & soirée karaoké Contigny a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de tourisme Val de Sioule