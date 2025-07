Concours de Pétanque, Soupe aux Choux et Bal rue des Fenaisons Yssingeaux

Concours de Pétanque, Soupe aux Choux et Bal

rue des Fenaisons Plateforme de Veyrac Yssingeaux Haute-Loire

Début : Samedi 2025-08-02

2025-08-02

L’association les Ollières-Veyrac organise son concours de pétanque sur terrain aménagé à partir de 14h, sa traditionnelle soupe aux choux à partir de 19h et un bal gratuit animé par White Night.

English :

The Ollières-Veyrac association organizes its petanque competition on a landscaped pitch from 2pm, its traditional cabbage soup from 7pm and a free dance hosted by White Night.

German :

Der Verein Les Ollières-Veyrac organisiert ab 14 Uhr seinen Boule-Wettbewerb auf einem angelegten Platz, ab 19 Uhr seine traditionelle Kohlsuppe und einen kostenlosen Ball, der von White Night moderiert wird.

Italiano :

L’associazione Ollières-Veyrac organizza la sua gara di bocce su un campo paesaggistico a partire dalle 14:00, la sua tradizionale zuppa di cavoli a partire dalle 19:00 e un ballo gratuito con la Notte Bianca.

Espanol :

La asociación Ollières-Veyrac organiza su concurso de petanca en un campo ajardinado a partir de las 14.00 horas, su tradicional sopa de col a partir de las 19.00 horas y un baile gratuito con la Noche Blanca.

