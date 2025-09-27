Concours de Pétanque, Soupe aux choux et Concert Parking communal de la Guide Yssingeaux

Concours de Pétanque, Soupe aux choux et Concert Parking communal de la Guide Yssingeaux samedi 27 septembre 2025.

Concours de Pétanque, Soupe aux choux et Concert

Parking communal de la Guide 140 rue de l’Occitan Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 13:30:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Les Vieilles Mules vous proposent un concours de pétanque dès 13h30, une soupe aux choux et un concert avec Fancy Hell à partir de 19h ! Réservation conseillée pour la soupe aux choux.

.

Parking communal de la Guide 140 rue de l’Occitan Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 36 52

English :

Les Vieilles Mules offers a pétanque competition from 1:30pm, cabbage soup and a concert with Fancy Hell from 7pm! Reservations recommended for cabbage soup.

German :

Les Vieilles Mules bieten Ihnen einen Boule-Wettbewerb ab 13:30 Uhr, eine Kohlsuppe und ein Konzert mit Fancy Hell ab 19 Uhr! Für die Kohlsuppe wird eine Reservierung empfohlen.

Italiano :

Les Vieilles Mules propongono una gara di pétanque dalle 13.30, una zuppa di cavoli e un concerto dei Fancy Hell dalle 19.00! Per la zuppa di cavoli è consigliata la prenotazione.

Espanol :

Les Vieilles Mules ofrecen una competición de petanca a partir de las 13.30 h, una sopa de col y un concierto de Fancy Hell a partir de las 19 h Se recomienda reservar para la sopa de col.

L’événement Concours de Pétanque, Soupe aux choux et Concert Yssingeaux a été mis à jour le 2025-08-30 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire