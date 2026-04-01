Concours de pétanque spécial Gaz’Olives Rue de la Grand-Terre Aureille

Concours de pétanque spécial Gaz’Olives

Dimanche 19 avril 2026 à partir de 9h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Rue de la Grand-Terre Complexe sportif Aymé Guillaumier Aureille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 09:30:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Participez à un concours de pétanque suivi d’un repas convivial à Aureille le dimanche 19 avril !Familles

Organisé par l’association La Pétanque Aureilloise en collaboration avec Les Gaz’Olives, participantes à la 36e édition du Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc.



Détails concours

En doublette formée

Inscription 9h30 Tirage 10h

Nombreux lots à gagner



Buvette sur place

Repas possible paëlla + dessert



Ouvert à tous

Inscription obligatoire pour le repas par téléphone ou par mail .

Rue de la Grand-Terre Complexe sportif Aymé Guillaumier Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 01 22 18 95 gazolives13520@gmail.com

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English :

Join us for a pétanque competition followed by a friendly meal in Aureille on Sunday 19 April!

L’événement Concours de pétanque spécial Gaz’Olives Aureille a été mis à jour le 2026-03-17 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles