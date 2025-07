Concours de pétanque Stenay

Le club de pétanque La Boule Stenaisienne organise le 22ème grand prix des commerçants au boulodrome municipal.

Seuls les licenciés peuvent concourir. Début des parties à 9h30 pour les doublettes séniors et 10h pour les doublettes femmes.

Inscription en avance par courrier possible auprès de Mme VILLANI Florence 10 route de Stenay, 55700 LANEUVILLE SUR MEUSE. Ou sur place dès 8h.

Buvette et petite restauration prévue sur place.Tout public

Avenue du 18ème Bcp Stenay 55700 Meuse Grand Est +33 7 87 13 15 96

English :

The Boule Stenaisienne petanque club is organizing the 22nd Grand Prix des Commerçants at the municipal boulodrome.

Only licensed players may compete. Games start at 9.30 a.m. for senior doubles and 10 a.m. for women’s doubles.

Advance registration by post to Mme VILLANI Florence 10 route de Stenay, 55700 LANEUVILLE SUR MEUSE. Or on site from 8am.

Refreshments and snacks available on site.

German :

Der Pétanque-Club La Boule Stenaisienne organisiert den 22. Grand Prix des commerçants im städtischen Boulodrome.

Nur Lizenzinhaber dürfen antreten. Beginn der Spiele um 9:30 Uhr für Senioren-Doubletten und 10:00 Uhr für Frauen-Doubletten.

Vorzeitige Anmeldung per Post möglich bei Frau VILLANI Florence 10 route de Stenay, 55700 LANEUVILLE SUR MEUSE. Oder vor Ort ab 8 Uhr.

Getränke und kleine Snacks sind vor Ort vorgesehen.

Italiano :

Il club di petanque Boule Stenaisienne organizza il 22° Grand Prix des Commerçants al boulodrome municipale.

Possono partecipare solo i soci del club. Le partite iniziano alle 9.30 per il doppio senior e alle 10.00 per il doppio femminile.

È possibile iscriversi per posta presso Mme VILLANI Florence 10 route de Stenay, 55700 LANEUVILLE SUR MEUSE. Oppure sul posto dalle 8.00.

Rinfreschi e spuntini disponibili sul posto.

Espanol :

El club de petanca Boule Stenaisienne organiza el 22º Grand Prix des Commerçants en el boulodrome municipal.

Sólo pueden participar los miembros del club. Las partidas comienzan a las 9.30 h para los dobles senior y a las 10 h para los dobles femeninos.

Inscripción previa por correo a Mme VILLANI Florence 10 route de Stenay, 55700 LANEUVILLE SUR MEUSE. O in situ a partir de las 8h.

Refrescos y tentempiés in situ.

