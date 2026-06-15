Supt

Concours de Pétanque

Supt Jura

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 13:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Ouvert à tous, en doublette, buvette, petite restauration le midi, repas le soir à partir de 18h30 (inscriptions obligatoires). .

Supt 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 68 48 19 52

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English : Concours de Pétanque

L’événement Concours de Pétanque Supt a été mis à jour le 2026-06-15 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA