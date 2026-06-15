Concours de Pétanque Supt
Concours de Pétanque Supt samedi 11 juillet 2026.
Supt
Concours de Pétanque
Supt Jura
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 13:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Ouvert à tous, en doublette, buvette, petite restauration le midi, repas le soir à partir de 18h30 (inscriptions obligatoires). .
Supt 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 68 48 19 52
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concours de Pétanque
L’événement Concours de Pétanque Supt a été mis à jour le 2026-06-15 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
À voir aussi à Supt (Jura)
- Fête de la musique & randonnée Supt 20 juin 2026