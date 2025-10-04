Concours de pétanque Taller
Concours de pétanque Taller samedi 4 octobre 2025.
Concours de pétanque
Parc aux magnolias Taller Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Concours en doublette 4 parties.
Inscription 3€ par personne.
Repas sur place Entrée + axoa de canard et pommes de terre vapeur + fromage + dessert + café 17€
Réservation obligatoire avant le 26/09 au 06 25 40 47 79 ou au 07 89 97 10 03. .
Parc aux magnolias Taller 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 40 47 79
English : Concours de pétanque
German : Concours de pétanque
Italiano :
Espanol : Concours de pétanque
L’événement Concours de pétanque Taller a été mis à jour le 2025-09-19 par Côte Landes Nature Tourisme