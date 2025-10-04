Concours de pétanque Taller

Parc aux magnolias Taller Landes

Tarif : – –

Concours en doublette 4 parties.

Inscription 3€ par personne.

Repas sur place Entrée + axoa de canard et pommes de terre vapeur + fromage + dessert + café 17€

Réservation obligatoire avant le 26/09 au 06 25 40 47 79 ou au 07 89 97 10 03. .

Parc aux magnolias Taller 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 40 47 79

