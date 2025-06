Concours de pétanque Tayrac 1 juillet 2025 07:00

Aveyron

Concours de pétanque Tayrac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-07-01

fin : 2025-07-08

Date(s) :

2025-07-01

2025-07-08

2025-07-15

2025-07-22

2025-07-29

Venez nombreux partager ce moment de convivialité.

les traditionnels concours de pétanque de l’été se dérouleront les mardis de juillet en soirée.

Possibilité de repas (10€) .

buvette à partir de 19h. .

Tayrac 12440 Aveyron Occitanie +33 6 07 44 12 93

English :

Come and share this moment of conviviality.

German :

Kommen Sie zahlreich und teilen Sie diesen Moment der Geselligkeit.

Italiano :

Venite tutti a condividere questo momento di convivialità.

Espanol :

Vengan todos a compartir este momento de convivencia.

L’événement Concours de pétanque Tayrac a été mis à jour le 2025-06-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)