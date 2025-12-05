Concours de Pétanque TÉLÉTHON Peyrehorade
Venez pointer pour la bonne cause ! Ce vendredi 5 décembre, à 17H, L’association La BOULE D’Aspremont vous invite à son concours de pétanque solidaire. L’intégralité des inscriptions est reversée au Téléthon. 2€ par personne.
Date Vendredi 5 décembre 2025
Lieu Boulodrome du Sablot
Inscriptions À partir de 17h00
Participation 2 € par personne
Ouvert à tous (amateurs et confirmés)
Un geste simple pour faire avancer la recherche !
https://don.telethon.fr/ .
147 Rue du Sablot Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine didier.dongeux@gmail.com
English :
Come and score for a good cause! This Friday, December 5, at 5pm, the association La BOULE D’Aspremont invites you to its pétanque competition. All entries will be donated to the Telethon. 2? per person.
