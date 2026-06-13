Thignonville

Concours de pétanque

Thignonville Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 16:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Le Comité des Fêtes de Thignonville vous donne rendez-vous pour une journée festive et conviviale sous le signe du partage et de la compétition amicale !

Le Comité des Fêtes de Thignonville vous donne rendez-vous pour une journée festive et conviviale sous le signe du partage et de la compétition amicale !

Au programme Concours de pétanque (Challenge Dominique)

Venez défier les joueurs de la région lors d’un concours semi-nocturne disputé en doublette. Deux concours (A et B) sont organisés avec de nombreuses récompenses à la clé, sur une base de 50 doublettes.

Dotations Concours A 1er 180 € + coupe | 2ème 130 € | 3ème 60 €

Dotations Concours B 1er 100 € + coupe | 2ème 50 € | 3ème 30 €

Bonus Un lot est garanti pour chaque participant !

Côté table Soirée Moules-Frites et convivialité

Après l’effort, le réconfort ! .

Thignonville 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 74 00

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English :

The Thignonville Festival Committee invites you to join us for a festive and fun-filled day of sharing and friendly competition!

L’événement Concours de pétanque Thignonville a été mis à jour le 2026-06-13 par OT GRAND PITHIVERAIS