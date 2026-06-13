Concours de pétanque Thignonville
Concours de pétanque Thignonville samedi 4 juillet 2026.
Thignonville
Concours de pétanque
Thignonville Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 16:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Le Comité des Fêtes de Thignonville vous donne rendez-vous pour une journée festive et conviviale sous le signe du partage et de la compétition amicale !
Le Comité des Fêtes de Thignonville vous donne rendez-vous pour une journée festive et conviviale sous le signe du partage et de la compétition amicale !
Au programme Concours de pétanque (Challenge Dominique)
Venez défier les joueurs de la région lors d’un concours semi-nocturne disputé en doublette. Deux concours (A et B) sont organisés avec de nombreuses récompenses à la clé, sur une base de 50 doublettes.
Dotations Concours A 1er 180 € + coupe | 2ème 130 € | 3ème 60 €
Dotations Concours B 1er 100 € + coupe | 2ème 50 € | 3ème 30 €
Bonus Un lot est garanti pour chaque participant !
Côté table Soirée Moules-Frites et convivialité
Après l’effort, le réconfort ! .
Thignonville 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 74 00
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English :
The Thignonville Festival Committee invites you to join us for a festive and fun-filled day of sharing and friendly competition!
L’événement Concours de pétanque Thignonville a été mis à jour le 2026-06-13 par OT GRAND PITHIVERAIS