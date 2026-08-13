AGENDA · Thionne
Concours de pétanque Salle Jean-Paul Chérasse Thionne
dimanche 27 septembre 2026 · Salle Jean-Paul Chérasse · Thionne
Informations pratiques
Thionne
Concours de pétanque
Salle Jean-Paul Chérasse Route de Tréteau Thionne Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 14:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Concours de pétanque organisé par Anim’actions
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Salle Jean-Paul Chérasse Route de Tréteau Thionne 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 73 74 thionne03@gmail.com
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English :
Pétanque tournament organized by Anim’actions
L’événement Concours de pétanque Thionne a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire