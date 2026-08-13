Concours de pétanque Salle Jean-Paul Chérasse Thionne

Informations pratiques

Thionne

Concours de pétanque

Salle Jean-Paul Chérasse Route de Tréteau Thionne Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 14:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Concours de pétanque organisé par Anim’actions

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Salle Jean-Paul Chérasse Route de Tréteau Thionne 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 73 74 thionne03@gmail.com

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English :

Pétanque tournament organized by Anim’actions

L’événement Concours de pétanque Thionne a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire