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AGENDA · Thionne

Concours de pétanque Salle Jean-Paul Chérasse Thionne

dimanche 27 septembre 2026 · Salle Jean-Paul Chérasse · Thionne

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Salle Jean-Paul Chérasse
Adresse
Route de Tréteau
Ville
03220 Thionne
Département
Allier
Tarif

Thionne

Concours de pétanque

Salle Jean-Paul Chérasse Route de Tréteau Thionne Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 14:00:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Concours de pétanque organisé par Anim’actions
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Salle Jean-Paul Chérasse Route de Tréteau Thionne 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 73 74  thionne03@gmail.com

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English :

Pétanque tournament organized by Anim’actions

L’événement Concours de pétanque Thionne a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire