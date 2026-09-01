Informations pratiques

Tréflaouénan

Concours de pétanque

Salle Valy Gaer Tréflaouénan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

4 parties en doublette avec petite restauration sur place (buvette, saucisses, merguez). La mise +20%. Renseignements par téléphone. Organisé par Trefla’animation. .

Salle Valy Gaer Tréflaouénan 29440 Finistère Bretagne +33 6 43 49 21 73

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English :

L’événement Concours de pétanque Tréflaouénan a été mis à jour le 2026-09-04 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX