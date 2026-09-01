AGENDA · Tréflaouénan
Concours de pétanque Tréflaouénan
samedi 19 septembre 2026 · Tréflaouénan
Informations pratiques
Tréflaouénan
Concours de pétanque
Salle Valy Gaer Tréflaouénan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
4 parties en doublette avec petite restauration sur place (buvette, saucisses, merguez). La mise +20%. Renseignements par téléphone. Organisé par Trefla’animation. .
Salle Valy Gaer Tréflaouénan 29440 Finistère Bretagne +33 6 43 49 21 73
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English :
L’événement Concours de pétanque Tréflaouénan a été mis à jour le 2026-09-04 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX