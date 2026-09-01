UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Tréflaouénan

Concours de pétanque Tréflaouénan

samedi 19 septembre 2026 · Tréflaouénan

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Salle Valy Gaer
Ville
29440 Tréflaouénan
Département
Finistère
Tarif

Tréflaouénan

Concours de pétanque

Salle Valy Gaer Tréflaouénan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

4 parties en doublette avec petite restauration sur place (buvette, saucisses, merguez). La mise +20%. Renseignements par téléphone. Organisé par Trefla’animation.   .

Salle Valy Gaer Tréflaouénan 29440 Finistère Bretagne +33 6 43 49 21 73 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concours de pétanque Tréflaouénan a été mis à jour le 2026-09-04 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX